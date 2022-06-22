В Минобороны назвали число погибших при взрыве снаряда в воинской части под Владимиром

В сообщении говорится, что в результате взрыва погибли трое военнослужащих и гражданский специалист. Кроме того, после детонации начался пожар.

«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в штабе ЗВО.

Ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности после взрыва на полигоне, в результате которого пострадали военнослужащие, сообщает RT.

