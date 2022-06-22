В Минобороны назвали число погибших при взрыве снаряда в воинской части под Владимиром

Самопроизвольная детонация боеприпаса произошла при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

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В сообщении говорится, что в результате взрыва погибли трое военнослужащих и гражданский специалист. Кроме того, после детонации начался пожар.

«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в штабе ЗВО.

Ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности после взрыва на полигоне, в результате которого пострадали военнослужащие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Ольга Халманова
ТЕГИ:МинобороныРоссийская АрмияВладимирская ОбластьВзрыв
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