В Минобороны назвали число погибших при взрыве снаряда в воинской части под Владимиром
Самопроизвольная детонация боеприпаса произошла при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
В сообщении говорится, что в результате взрыва погибли трое военнослужащих и гражданский специалист. Кроме того, после детонации начался пожар.
«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в штабе ЗВО.
Ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности после взрыва на полигоне, в результате которого пострадали военнослужащие, сообщает RT.
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