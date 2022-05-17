Из-за взрыва гранатомета в Мытищах подорвался автомобиль

В Мытищах в багажнике легкового автомобиля Kia взорвался ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, в результате происшествия пострадали двое мужчин, которые находились возле автомобиля. Они госпитализированы. По информации Telegram-канала Mash, один из пострадавших участвовал в ролевых играх «Сталкер», для которых и мог пригодиться гранатомет.

Жители близлежащих домов эвакуированы, полицейские ожидают взрывотехников.

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Как сообщает Telegram-канал «112», 52-летний пострадавший майор в отставке возил гуманитарную помощь на Донбасс, где предположительно, и приобрел РПГ для перепродажи.

На месте происшествия также были обнаружены заряды. По предварительным данным, они произведены в Европе, к тому же похожие поставляются на Украину странами НАТО. Происхождение боеприпасов сейчас устанавливают специалисты.

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ФОТО: открытый доступ
ТЕГИ:ДонбассАвтомобильПодмосковьеМытищиВзрыв
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