Из-за взрыва гранатомета в Мытищах подорвался автомобиль
В Мытищах в багажнике легкового автомобиля Kia взорвался ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, в результате происшествия пострадали двое мужчин, которые находились возле автомобиля. Они госпитализированы. По информации Telegram-канала Mash, один из пострадавших участвовал в ролевых играх «Сталкер», для которых и мог пригодиться гранатомет.
Жители близлежащих домов эвакуированы, полицейские ожидают взрывотехников.
Как сообщает Telegram-канал «112», 52-летний пострадавший майор в отставке возил гуманитарную помощь на Донбасс, где предположительно, и приобрел РПГ для перепродажи.
На месте происшествия также были обнаружены заряды. По предварительным данным, они произведены в Европе, к тому же похожие поставляются на Украину странами НАТО. Происхождение боеприпасов сейчас устанавливают специалисты.
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