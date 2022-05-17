Из-за взрыва гранатомета в Мытищах подорвался автомобиль

Как сообщает Telegram-канал «112», 52-летний пострадавший майор в отставке возил гуманитарную помощь на Донбасс, где предположительно, и приобрел РПГ для перепродажи.

На месте происшествия также были обнаружены заряды. По предварительным данным, они произведены в Европе, к тому же похожие поставляются на Украину странами НАТО. Происхождение боеприпасов сейчас устанавливают специалисты.