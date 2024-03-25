В МИД России осудили теракт ИГ в афганском Кандагаре

Захарова сочла теракт, унесший жизни десятков мирных людей, «варварским». По ее словам, инцидент в Кандагаре отличается особым цинизмом, поскольку теракт произошел в священный для приверженцев ислама месяц Рамадан.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила глубокие соболезнования близким погибших, а пострадавшим в результате теракта пожелала скорейшего выздоровления. Она также заявила, что надеется на скорейшее привлечение к ответственности организаторов.

Ранее Эдмунд Шклярский, лидер группы «Пикник», которая должна была выступить в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, от музыкантов коллектива выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим во время теракта.

