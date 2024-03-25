В МИД России осудили теракт ИГ в афганском Кандагаре
Министерство иностранных дел России решительно осудило совершенный смертником из «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) теракт в Кандагаре (Афганистан) 21 марта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.
Захарова сочла теракт, унесший жизни десятков мирных людей, «варварским». По ее словам, инцидент в Кандагаре отличается особым цинизмом, поскольку теракт произошел в священный для приверженцев ислама месяц Рамадан.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила глубокие соболезнования близким погибших, а пострадавшим в результате теракта пожелала скорейшего выздоровления. Она также заявила, что надеется на скорейшее привлечение к ответственности организаторов.
Ранее Эдмунд Шклярский, лидер группы «Пикник», которая должна была выступить в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, от музыкантов коллектива выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим во время теракта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru