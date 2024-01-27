В МИД РФ назвали срок доставки в Россию тел погибших при крушении самолета в Афганистане
Тела погибших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане доставят в Россию 29 января, в подельник. Об этом сообщил глава перативного отдела МИД РФ Алексей Фадеев изданию «Известия».
Он заявил, что консульство содействует оформлению документов. По его словам, тела погибших россиян доставит страховая компания.
«Я знаю, что они должны прилететь в понедельник (29 января — прим. НСН) отдельным рейсом», — уточнил Фадеев.
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что при крушении самолёта Falcon 10 в афганском Бадахшане погибли супруги Анатолий и Анна Евсюковы.
Всего на борту джета находились шесть человек. Четверо выживших члена экипажа были доставлены в Кабул. Представитель временного правительства Афганистана заявил, что «состояние их здоровья хорошее, им была оказана первая помощь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru