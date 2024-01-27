В МИД РФ назвали срок доставки в Россию тел погибших при крушении самолета в Афганистане

Он заявил, что консульство содействует оформлению документов. По его словам, тела погибших россиян доставит страховая компания.



«Я знаю, что они должны прилететь в понедельник (29 января — прим. НСН) отдельным рейсом», — уточнил Фадеев.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что при крушении самолёта Falcon 10 в афганском Бадахшане погибли супруги Анатолий и Анна Евсюковы.

Всего на борту джета находились шесть человек. Четверо выживших члена экипажа были доставлены в Кабул. Представитель временного правительства Афганистана заявил, что «состояние их здоровья хорошее, им была оказана первая помощь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



