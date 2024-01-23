СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане
Отказ двигателей рассматривается в качестве приоритетной версии причины авиакатастрофы в Афганистане, сообщили в Следственном комитете.
Расследование обстоятельств случившегося с Falcon 10 продолжается, проводятся обыски, изучаются необходимые документы. Отмечаются, что на данный момент рассматриваются и другие версии.
Пилоту Аркадию Грачеву, выжившему при крушении в Афганистане бизнес-джета Falcon 10, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По данным СМИ, компания «Атлетик групп», на балансе которой находился самолет, принадлежит супруге пилота. Предприятие не занималось пассажирскими перевозками и не имело на это лицензии. На супружескую пару завели уголовное дело за плохое состояние самолёта и ошибки в пилотировании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru