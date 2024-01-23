СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане

Пилоту Аркадию Грачеву, выжившему при крушении в Афганистане бизнес-джета Falcon 10, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По данным СМИ, компания «Атлетик групп», на балансе которой находился самолет, принадлежит супруге пилота. Предприятие не занималось пассажирскими перевозками и не имело на это лицензии. На супружескую пару завели уголовное дело за плохое состояние самолёта и ошибки в пилотировании, передает «Радиоточка НСН».

