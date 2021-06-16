В МИД Литвы вызвали представителя российского посольства

Министерство иностранных дел Литвы заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолётами, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 15 июня над Балтийским морем, в связи с чем в МИД Литвы был вызван представитель посольства России.

В дипведомстве выразили протест по поводу нарушения воздушного пространства и потребовали от России не только объяснить последний инцидент, но и принять необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Ранее о нарушении воздушного пространства заявили в Главном штабе Сил обороны Эстонии, по мнению которого два российских истребителя Су-35С вторглись в воздушное пространство республики в районе Хийумаа.

