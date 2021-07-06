В МИД Эстонии прокомментировали задержание консула в Санкт-Петербурге
Министерство иностранных дел Эстонии считает провокацией задержание своего консула в Санкт-Петербурге, заявил руководитель отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Аари Леммик.
Ранее стало известно о задержании консула генерального консульства Эстонской Республики Марта Лятте. Дипломата взяли с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина, пишут «Невские новости».
«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом», — цитирует Леммика портал ERR.
Представитель МИД Эстонии отметил, что в интересах страны «иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Ревакцинация от коронавируса началась в Ленинградской области
- Белый дом: США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности
- В Тбилиси продолжаются стычки между ЛГБТ и радикалами
- Исландия признала успешным эксперимент по сокращению рабочей недели
- Известный российский генетик Балановский погиб, спасая детей
- На Украине рухнули сайты президента и СБУ
- В МИД Эстонии прокомментировали задержание консула в Санкт-Петербурге
- Минфин России представил структуру ФНБ без доллара
- Названы самые опасные продукты в жару
- Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru