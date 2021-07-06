В МИД Эстонии прокомментировали задержание консула в Санкт-Петербурге

Ранее стало известно о задержании консула генерального консульства Эстонской Республики Марта Лятте. Дипломата взяли с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина, пишут «Невские новости».

«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом», — цитирует Леммика портал ERR.

Представитель МИД Эстонии отметил, что в интересах страны «иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями».

