В Мичигане при стрельбе в школе пострадали несколько человек
30 ноября 202122:39
Стрельба произошла в школе в округе Окленд в штате Мичиган, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что стрелявшего задержала полиция.
По данным властей, стрельба произошла в одном из коридоров школы. Стрелявший является учащимся школы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru