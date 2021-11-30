В Мичигане при стрельбе в школе пострадали несколько человек

Стрельба произошла в школе в округе Окленд в штате Мичиган, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Против волгоградки, угрожавшей врачу пистолетом из-за очереди, возбудили дело

Отмечается, что стрелявшего задержала полиция.

По данным властей, стрельба произошла в одном из коридоров школы. Стрелявший является учащимся школы.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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