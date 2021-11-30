Против волгоградки, угрожавшей врачу пистолетом из-за очереди, возбудили дело

В Волгоградской области возбуждено дело против жительницы села в Иловлинском районе, которая угрожала врачу стартовым пистолетом из-за в очереди в поликлинике. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.



По информации ведомства, нападавшая уже имеет судимость. Отмечается, что сначала женщина начала нецензурно выражаться, однако после замечаний терапевта вытащила из сумки спортивный пистолет.

Уголовное дело об угрозе убийством было по возбуждено после обращения врача в правоохранительные органы. По данным регионального МВД, изъятый у женщины стартовый спортивный пистолет был непригоден для стрельбы.

Ранее ТАСС передавал, что следовавший по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Волгограда.

