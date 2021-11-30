Против волгоградки, угрожавшей врачу пистолетом из-за очереди, возбудили дело
В Волгоградской области возбуждено дело против жительницы села в Иловлинском районе, которая угрожала врачу стартовым пистолетом из-за в очереди в поликлинике. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, нападавшая уже имеет судимость. Отмечается, что сначала женщина начала нецензурно выражаться, однако после замечаний терапевта вытащила из сумки спортивный пистолет.
Уголовное дело об угрозе убийством было по возбуждено после обращения врача в правоохранительные органы. По данным регионального МВД, изъятый у женщины стартовый спортивный пистолет был непригоден для стрельбы.
Ранее ТАСС передавал, что следовавший по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Волгограда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- СВР: США давят на Евросоюз в сдерживании России
- Минувшей ночью мигранты дважды пытались прорваться через границу Белоруссии и Польши
- В Азербайджане разбился вертолет Госпогранслужбы
- В России зарегистрировали 32 648 случаев коронавируса за 24 часа
- Лавров: США нагнетают военную истерию у границы России
- Эксперты рассказали о сканерах QR-кодов, крадущих данные банковских приложений
- В МЧС прокомментировали зону поражения после взрыва в «Листвяжной»
- Певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса
- В РФПИ рассказали о тесном контакте с ЕМА по регистрации «Спутника V»
- Чубайс признал вину за «всё плохое» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru