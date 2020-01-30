В МГУ идёт эвакуация из-за задымления

ЧП случилось в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Задымление возникло в одном из корпусов МГУ, сообщает ТАСС.

Согласно оперативной информации, из здания эвакуировано не менее пятисот человек. На место происшествия уже прибыли пожарные, они устанавливают источник задымления.

Как уточняет Москва 24, инцидент произошёл в корпусе по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение.

