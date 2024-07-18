В метро Парижа ищут мужчину с оснащенным взрывчаткой поясом

В парижском метро полиция и спецназ проводят операцию по поиску человека, у которого, по предварительной информации, может быть пояс смертника. Об этом сообщает портал Actu17.

Источник в силовых структурах рассказал изданию, что разыскиваемый мужчина был замечен в одном из вагонов на станции «Насьон» в восточной части города.