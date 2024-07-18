В метро Парижа ищут мужчину с оснащенным взрывчаткой поясом

В парижском метро полиция и спецназ проводят операцию по поиску человека, у которого, по предварительной информации, может быть пояс смертника. Об этом сообщает портал Actu17.

Источник в силовых структурах рассказал изданию, что разыскиваемый мужчина был замечен в одном из вагонов на станции «Насьон» в восточной части города.

В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

К станции прибыли бронированные транспортные средства французского спецназа BRI. Все пассажиры были эвакуированы. Полиция подчеркивает, что на данный момент нет никаких подтверждений о том, что подозреваемый был вооружен или имел взрывчатые вещества.

Станция «Насьон», где можно сделать пересадку на линию RER A, закрыта из-за полицейской операции. Движение поездов на линии RER A приостановлено между станциями Vincennes и Auber, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Дмитрий Коробейн�
ТЕГИ:ТерроризмФранцияПариж

Горячие новости

Все новости

партнеры