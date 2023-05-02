В Мелитополе пытались взорвать замначальника ГУ МВД по Запорожской области
Покушение на заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области было совершено в Мелитополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В сообщении говорится, что у жилого дома по улице Пирогова было заложено взрывное устройство - оно сработало когда полицейский открыл ворота. Мужчина был госпитализирован.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело», — указали в ведомстве.
По данным ФСБ, были задержаны три человека, причастные к покушению.
Ранее в Болгарии взрыв прогремел на пути кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, болгарские власти оценивают произошедшее как теракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru