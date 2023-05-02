В Мелитополе пытались взорвать замначальника ГУ МВД по Запорожской области

В сообщении говорится, что у жилого дома по улице Пирогова было заложено взрывное устройство - оно сработало когда полицейский открыл ворота. Мужчина был госпитализирован.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, были задержаны три человека, причастные к покушению.

Ранее в Болгарии взрыв прогремел на пути кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, болгарские власти оценивают произошедшее как теракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».