В Мелитополе прогремело несколько взрывов
3 июня 202319:07
В Мелитополе прозвучала серия взрывов, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, в городе слышали около пяти взрывов.
ТАСС со ссылкой на местные власти также сообщает о работе ПВО в Бердянске. По данным агентства, украинская сторона предприняла попытку ракетного удара по городу. По предварительной информации, средтвами ПВО были сбиты шесть ракет.
Ранее Рогов сообщил о нескольких взрывах в Бердянске Запорожской области. Удар пришелся по территории морского порта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru