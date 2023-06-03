В Мелитополе прогремело несколько взрывов

По его словам, в городе слышали около пяти взрывов.



ТАСС со ссылкой на местные власти также сообщает о работе ПВО в Бердянске. По данным агентства, украинская сторона предприняла попытку ракетного удара по городу. По предварительной информации, средтвами ПВО были сбиты шесть ракет.

Ранее Рогов сообщил о нескольких взрывах в Бердянске Запорожской области. Удар пришелся по территории морского порта, передает «Радиоточка НСН».

