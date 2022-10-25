В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области

«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв», — говорится в сообщении.

Местные власти уточняют информацию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в Мелитополе взорвалась машина возле здания запорожской телекомпании. Подробностей инцидента пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВзрыв
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