В Мелитополе прогремел мощный взрыв
25 октября 202209:04
Мощный взрыв прогремел в Мелитополе. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв», — говорится в сообщении.
Местные власти уточняют информацию.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в Мелитополе взорвалась машина возле здания запорожской телекомпании. Подробностей инцидента пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru