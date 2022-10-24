Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области

Взрыв произошел на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



По словам главы области, обошлось без пострадавших.

Богомаз сообщил, что взорвалось неизвестное взрывное устройство. Он отметил, что повредились железнодорожные пути.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

