В Мексике объявлен трехдневный траур после обрушения в метро
Трехдневный национальный траур объявлен в Мексике по погибшим после обрушения участка метро в Мехико, сообщает «РЕН ТВ».
Указ об этом подписал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. «Объявляется трехдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии <...> метрополитена Мехико 3 мая», – следует из документа.
Указ будет действовать по 7 мая включительно.
Пролет метромоста вместе с проходящим по нему поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22:22 по местному времени (6:22 мск). Жертвами трагедии стали 24 человека, еще 79 госпитализированы с травмами. В российском посольстве в Мексике уточнили, что среди жертв происшествия не было российских граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Стивен Сигал подарил президенту Венесуэлы меч
- В Мексике объявлен трехдневный траур после обрушения в метро
- Джо Байден анонсировал скидки в магазинах привитым от коронавируса американцам
- Актера Бена Аффлека заблокировали в приложении для знакомств
- Комаровский: Добиться коллективного иммунитета от коронавируса невозможно
- Экономист предупредил украинцев о подорожании продуктов
- В Лондоне появится ресторан с 24-каратными стейками из золота
- Убивший Флойда экс-полицейский хочет нового разбирательства
- Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области
- OCCRP: Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru