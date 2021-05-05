В Мексике объявлен трехдневный траур после обрушения в метро

Указ об этом подписал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. «Объявляется трехдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии <...> метрополитена Мехико 3 мая», – следует из документа.

Указ будет действовать по 7 мая включительно.

Пролет метромоста вместе с проходящим по нему поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22:22 по местному времени (6:22 мск). Жертвами трагедии стали 24 человека, еще 79 госпитализированы с травмами. В российском посольстве в Мексике уточнили, что среди жертв происшествия не было российских граждан.

