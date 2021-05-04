Метромост в Мехико проверяли за год до обрушения
Эстакады 12-й линии метро Мехико, одна из которых рухнула накануне, в 2019 и 2020 годах проверялись и были признаны пригодными к эксплуатации. Об этом заявила глава метрополитена Мехико Флоренсия Серрания, ее слова опубликовало правительство города в своем Twitter.
Серрания отметила, что компания "Инженерные услуги и прикладные системы" провела ревизию "структурных и геотехнических характеристик" 12-й линии метрополитена. По словам Серрании, по результатам проверок риск для эксплуатации не был выявлен. Проверки также проводились летом прошлого года, по их данным также не было найдено нарушений.
Пролет метромоста вместе с проходящим по нему поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22:22 по местному времени (6:22 мск). Жертвами трагедии стали 24 человека, еще 79 госпитализированы с травмами. В российском посольстве в Мексике уточнили, что среди жертв происшествия не было российских граждан.
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