В Мексике 54 человека погибли в ДТП с грузовиком

Более 50 человек погибли и более 100 пострадали в результате аварии с грузовиком на юге Мексики. Об этом сообщает ABC News.

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По данным канала, инцидент произошел в штате Чьяпас на юге страны. В ДТП попал грузовик, перевозивший мигрантов.

В результате аварии погибли 54 человека, еще 105 человек были ранены.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП.

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ФОТО: depositphotos.com
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