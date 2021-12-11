В Мексике 54 человека погибли в ДТП с грузовиком
11 декабря 202104:25
Более 50 человек погибли и более 100 пострадали в результате аварии с грузовиком на юге Мексики. Об этом сообщает ABC News.
По данным канала, инцидент произошел в штате Чьяпас на юге страны. В ДТП попал грузовик, перевозивший мигрантов.
В результате аварии погибли 54 человека, еще 105 человек были ранены.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru