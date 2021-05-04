В Мехико заявили о 23 погибших при обрушении метромоста

Шейнбаум отметила, что 65 пострадавших были госпитализированы. Семь жителей находятся в тяжелом состоянии. Она добавила, что правительство Мехико проведет проверку всей 12-й линии метро, на которой произошла авария, и выяснит причины случившегося.

Обрушение произошло в 22:25 по местному времени. Метромост в Мехико рухнул под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко, пишет Газета.ру. Большинство жителей в это время возвращались с работы.

