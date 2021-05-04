В Мехико заявили о 23 погибших при обрушении метромоста
Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 23 человек, сообщила глава города Клаудиа Шейнбаум.
Шейнбаум отметила, что 65 пострадавших были госпитализированы. Семь жителей находятся в тяжелом состоянии. Она добавила, что правительство Мехико проведет проверку всей 12-й линии метро, на которой произошла авария, и выяснит причины случившегося.
Обрушение произошло в 22:25 по местному времени. Метромост в Мехико рухнул под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко, пишет Газета.ру. Большинство жителей в это время возвращались с работы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- В Мексике рассказали подробности крушения метромоста с поездом
- В Мехико заявили о 23 погибших при обрушении метромоста
- Аналитики заявили о боязни россиян остаться без денег в майские праздники
- В России за сутки выявили 7 770 случаев заражения COVID-19
- Банкир посоветовал, как заключить выгодный кредитный договор
- ФАС одобрила соглашение о строительстве сети 5G
- Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке
- Суд рассмотрит дело блогера Mellstroy по избиению девушки
- Мэр Мехико заявила о 20 погибших при крушении метромоста
- В Перми загорелся склад пластиковых товаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru