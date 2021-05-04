Мэр Мехико заявила о 20 погибших при крушении метромоста
При крушении метромоста в Мехико погибли 20 человек, еще 49 были госпитализированы, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум.
Шейнбаум заявила, что среди погибших есть несовершеннолетние. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее власти Мехико сообщали о 15 погибших и минимум 70 пострадавших, пишет ФАН.
Авария произошла в 22:25 по местному времени. метромост в Мехико обрушился под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Причины произошедшего не уточняются, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Досрочное погашение кредита – проблема заемщика
- ФАС одобрила соглашение о строительстве сети 5G
- Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке
- Суд рассмотрит дело блогера Mellstroy по избиению девушки
- Мэр Мехико заявила о 20 погибших при крушении метромоста
- В Перми загорелся склад пластиковых товаров
- С 2020 года 280 человек лишились российского гражданства
- Греческие СМИ объявили забастовку
- Врач рекомендовал пенсионеру прекратить смотреть программу Соловьева
- Число погибших после крушения метромоста в Мехико возросло до 15
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru