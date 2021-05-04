Мэр Мехико заявила о 20 погибших при крушении метромоста

При крушении метромоста в Мехико погибли 20 человек, еще 49 были госпитализированы, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум.

Шейнбаум заявила, что среди погибших есть несовершеннолетние. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее власти Мехико сообщали о 15 погибших и минимум 70 пострадавших, пишет ФАН.

Авария произошла в 22:25 по местному времени. метромост в Мехико обрушился под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Причины произошедшего не уточняются, сообщает RT.

