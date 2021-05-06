В Мехико пять человек остаются пропавшими без вести после обрушения моста
Власти Мехико сообщили, что после обрушения метромоста не удалось установить местонахождение пяти человек.
Как передает ТАСС, местные власти публикуют информацию о пострадавших и погибших на специальном сайте. Отмечается, что в больницах после происшествия остаются 40 пострадавших.
Обрушение произошло 3 мая в 22:25 по местному времени. Метромост рухнул под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Большинство жителей в это время возвращались с работы. Жертвами трагедии стали 25 человек, более 80 госпитализированы с травмами.
Накануне представители властей заявили, что причиной трагедии мог стать дефект компонентов конструкции. В городе начато расследование.
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