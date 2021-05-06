В Мехико пять человек остаются пропавшими без вести после обрушения моста

Как передает ТАСС, местные власти публикуют информацию о пострадавших и погибших на специальном сайте. Отмечается, что в больницах после происшествия остаются 40 пострадавших.



Обрушение произошло 3 мая в 22:25 по местному времени. Метромост рухнул под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Большинство жителей в это время возвращались с работы. Жертвами трагедии стали 25 человек, более 80 госпитализированы с травмами.



Накануне представители властей заявили, что причиной трагедии мог стать дефект компонентов конструкции. В городе начато расследование.

