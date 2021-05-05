В Мехико назвали предварительную причину обрушения моста

Власти Мехико назвали предварительную причину обрушения метромоста, приведшего к многочисленным жертвам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно мнению властей города, причиной стал дефект конструкции. Как заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева, проблема была в металических структурах.

Официально причину произошедшего установят после расследования, которым займется прокуратура и норвежские специалисты компании DNV.

Обрушение произошло 3 мая в 22:25 по местному времени. Метромост в Мехико рухнул под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Большинство жителей в это время возвращались с работы. Жертвами трагедии стали 25 человек, еще 79 госпитализированы с травмами.



