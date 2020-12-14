В МЧС заявили о локализации пожара на складе в Одинцове

Пожар на складе в подмосковном городе Одинцово локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

О возгорании стало известно ранее в понедельник, 14 декабря. По информации ТАСС, в расположенном в Транспортном проезде складском помещении хранилась макулатура. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщает МИР 24.

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А ранее сообщалось, что два человека погибли во время пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом писала РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного по адресу улица Керченская, дом 3. Отмечается, что огонь занял площадь четырех квадратных метров, горели личные вещи и мебель.


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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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