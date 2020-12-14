В МЧС заявили о локализации пожара на складе в Одинцове

Пожар на складе в подмосковном городе Одинцово локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

О возгорании стало известно ранее в понедельник, 14 декабря. По информации ТАСС, в расположенном в Транспортном проезде складском помещении хранилась макулатура. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщает МИР 24.