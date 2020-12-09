В МЧС назвали площадь пожара на скважине в Оренбургской области

В МЧС сообщили, что высота факела составляет 25 метров. В тушении возгорания участвуют 50 пожарных и 14 единиц техники.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек.

На место пожара также отправилась Бузулукская спецлаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области». Она проконтролирует экологическую обстановку в месте ЧП.

Между тем, три человека погибли в результате возгорания в частном доме в Татарстане, сообщает RT.

