В МЧС назвали площадь пожара на скважине в Оренбургской области

Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пожар на нефтяной скважине Таллинского месторождения-2 произошло в пяти километрах от села Таллы Грачевского района, пишет «Свободная пресса».

Нефтяная скважина загорелась в Грачевском районе

В МЧС сообщили, что высота факела составляет 25 метров. В тушении возгорания участвуют 50 пожарных и 14 единиц техники.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек.

На место пожара также отправилась Бузулукская спецлаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области». Она проконтролирует экологическую обстановку в месте ЧП.

Между тем, три человека погибли в результате возгорания в частном доме в Татарстане, сообщает RT.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарОренбургская Область
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