В МЧС увидели грубейшие нарушения в палаточном лагере «Холдоми»

Профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС заявил НСН, что многих трагедий можно было бы избежать, если соблюдать все правила, инструкции и предписания.

Дело о халатности возбудили против сотрудника управления надзорной деятельности хабаровского МЧС. Следователи, работающие в палаточном лагере «Холдоми», предполагают, что начальник надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС по региону Эдуард Новгородцев знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения. Жертвами трагедии, вызванной преступной халатностью, стали четыре ребенка.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман пояснил НСН, что детский отдых не превратился бы в кошмар, если бы лагерь установили по всем, прежде всего, противопожарным нормам.

«Сгорели десятки платок, это значит, что элементарные противопожарные требования не были выполнены. В первую очередь, должен был быть разрыв между палатками, чтобы огонь не распространялся. Это грубейшее, вопиющее нарушения, и в нем главная причина трагедии.

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И подобное случается не в первый раз. Вспомните «Зимнюю вишню», «Хромую лошадь». Контроль вроде бы многослойный, но как умудряются так нарушать все требования, - задал почти риторический вопрос эксперт отрасли.

Как полагает следствие, в июле этого года в лагере проводились плановые учения, Новгородцев обнаружил, что размещение там детей организовано с нарушением противопожарных норм. Тем не менее, утверждает СК, сотрудник МЧС не принял мер, чтобы руководство лагеря исправило нарушения.

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ФОТО: РИА Новости//МЧС РФ
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