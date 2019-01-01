В МЧС увидели грубейшие нарушения в палаточном лагере «Холдоми»

Дело о халатности возбудили против сотрудника управления надзорной деятельности хабаровского МЧС. Следователи, работающие в палаточном лагере «Холдоми», предполагают, что начальник надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС по региону Эдуард Новгородцев знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения. Жертвами трагедии, вызванной преступной халатностью, стали четыре ребенка.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман пояснил НСН, что детский отдых не превратился бы в кошмар, если бы лагерь установили по всем, прежде всего, противопожарным нормам.

«Сгорели десятки платок, это значит, что элементарные противопожарные требования не были выполнены. В первую очередь, должен был быть разрыв между палатками, чтобы огонь не распространялся. Это грубейшее, вопиющее нарушения, и в нем главная причина трагедии.