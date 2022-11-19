В Ленобласти ликвидируют страшный пожар на газопроводе
Крупный пожар на газопроводе в Ленинградской области ликвидируют пожарные и спасатели. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточняет, что причины взрыва, в результате которого возникло масштабное возгорание на газопроводе между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево, устанавливают.
«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», - заверил Дрозденко.
Ранее в соцсетях пользователи начали выкладывать видео, в котором показали мощный взрыв, от которого в домах неподалеку задрожали стены и стекла.
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