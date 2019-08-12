В МЧС причиной взрыва газа в жилом доме в Москве назвали человеческий фактор

Предварительной причиной взрыва газа в Москве назван человеческий фактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, взрыв вызвало нарушение правил пользования бытового газа собственниками квартиры

Напомним, взрыв произошел в российской столице на Нагорной улице в доме 18, корпус 3. По последним данным, обошлось без жертв и пострадавших, 12 человек эвакуировались самостоятельно.



