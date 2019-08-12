В МЧС причиной взрыва газа в жилом доме в Москве назвали человеческий фактор
12 августа22:20
Предварительной причиной взрыва газа в Москве назван человеческий фактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, взрыв вызвало нарушение правил пользования бытового газа собственниками квартиры
Напомним, взрыв произошел в российской столице на Нагорной улице в доме 18, корпус 3. По последним данным, обошлось без жертв и пострадавших, 12 человек эвакуировались самостоятельно.
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ТЕГИ:МЧСВзрыв ГазаМосква
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