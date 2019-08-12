В МЧС уточнили данные о пострадавших от взрыва газа в Москве

В результате взрыва газа и обрушения стены в жилом доме на юго-западе столицы никто не пострадал. Такие данные уточняет МЧС.

Отмечается, что хлопок газовоздушной смеси произошёл на втором этаже пятиэтажного дома. Последующего горения не было. В результате обрушилась стена и пострадало остекление. Визуально под завалами, по данным ведомства, никого нет. Также уточняется, что за медицинской помощью никто из жильцов не обращался.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв газа произошёл на Нагорной улице, в доме 18, корпус 3. Как отмечает RT, 12 человек самостоятельно эвакуировались с места происшествия.



