В МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в Екатеринбурге
В МЧС заявили, что в промышленной зоне Екатеринбурге, где наблюдается дымка в воздухе, ведут работу специалисты службы. Информация о взрыве пока не подтверждается, передает ТАСС.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщил, что взрыв произошел в промышленной зоне вблизи поселка Рудный на юге Екатеринбурга.
По данным корреспондента ТАСС, в районе поселка Рудный наблюдает дымка, видимых следов пожара и взрыва нет. Согласно предварительной информации, инцидент, в результате которого произошел выброс веществ, мог произойти в логистическом центре, где находятся несколько предприятий.
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