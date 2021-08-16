В МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в Екатеринбурге

В МЧС заявили, что в промышленной зоне Екатеринбурге, где наблюдается дымка в воздухе, ведут работу специалисты службы. Информация о взрыве пока не подтверждается, передает ТАСС.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщил, что взрыв произошел в промышленной зоне вблизи поселка Рудный на юге Екатеринбурга.

По данным корреспондента ТАСС, в районе поселка Рудный наблюдает дымка, видимых следов пожара и взрыва нет. Согласно предварительной информации, инцидент, в результате которого произошел выброс веществ, мог произойти в логистическом центре, где находятся несколько предприятий.

