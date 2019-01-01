В МЧС опровергли аварию лодки с людьми на Москве-реке
24 июля10:56
В столичном управлении МЧС не подтвердили информацию о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка с людьми.
Ранее информация об этом появилась в ряде анонимных Telegram-каналов. При этом сообщалось, что на лодке якобы находились 15 человек.
Как сообщили РИА Новости в МЧС, на пульт дежурного действительно поступила информация от очевидца о переворачивании лодки. Прибывшие на место спасатели проверили информацию, она не подтвердилась.
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