В МЧС опровергли данные об обрушении в ТЦ в Щелкове

Сведения об обрушении в торговом центре в Щелкове оказались не соответствующими действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.

В Москве из-за снегопада рухнул теннисный корт

«Никаких обрушений в торговых центрах не было. Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы», - пояснили спасатели.

В МЧС заверили, что в ближайшее время конструкцию очистят от снега, восстановят и корт начнет работу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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