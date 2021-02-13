В МЧС опровергли данные об обрушении в ТЦ в Щелкове

«Никаких обрушений в торговых центрах не было. Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы», - пояснили спасатели.

В МЧС заверили, что в ближайшее время конструкцию очистят от снега, восстановят и корт начнет работу.

