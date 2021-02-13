В МЧС опровергли данные об обрушении в ТЦ в Щелкове
13 февраля 202112:43
Сведения об обрушении в торговом центре в Щелкове оказались не соответствующими действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.
«Никаких обрушений в торговых центрах не было. Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы», - пояснили спасатели.
В МЧС заверили, что в ближайшее время конструкцию очистят от снега, восстановят и корт начнет работу.
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13 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru