В Москве из-за снегопада рухнул теннисный корт
13 февраля 202111:04
На юге Москвы произошло обрушение теннисного корта из-за сильного снегопада, сообщает Mash.
На улице Маршала Захарова обвалилась надувная конструкция из-за сугроба, скопившегося на крыше.
Сообщается, что площадкой пользовались школьный теннисный клуб и школа тенниса. По предварительным данным, на момент происшествия внутри никого не было.
Утром в субботу синоптики сообщили, что в Москве выпало 65% месячной нормы осадков с начала снегопада.
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13 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru