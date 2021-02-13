В Москве из-за снегопада рухнул теннисный корт

На юге Москвы произошло обрушение теннисного корта из-за сильного снегопада, сообщает Mash.

На улице Маршала Захарова обвалилась надувная конструкция из-за сугроба, скопившегося на крыше.

Сообщается, что площадкой пользовались школьный теннисный клуб и школа тенниса. По предварительным данным, на момент происшествия внутри никого не было.

Утром в субботу синоптики сообщили, что в Москве выпало 65% месячной нормы осадков с начала снегопада.

