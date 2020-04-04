В МЧС назвали причину взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево

Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Орехо-Зуево стала неисправная газовая колонка. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

«Произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что взрыв не спровоцировал пожар. Однако, рухнули перекрытия второго подъезда - с пятого по первый этаж.

Также сообщается, что в результате взрыва газовой колонки погиб один человек, пострадали четверо.

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на вертолете на место взрыва в Подмосковье.

Ранее стало известно, что сообщение о взрыве в пятиэтажном жилом доме №31 на улице Гагарина в Орехо-Зуево Московской области поступило в управление МЧС в 13:08 (мск).

Напомним, лишь 35% собственников квартир открывают двери газовикам для проверки оборудования. Об этом рассказала НСН координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. При этом в ряде домов газосети не менялись почти 70 лет, а проверки оборудования не контролировались.

«В основном так происходит в зимнее время. Почему? Потому что сегодня в акты готовности к зиме, когда их проверяет инспекция, никто не удосужился включить в обязательный перечень предоставление договоров на обслуживание вентиляционных шахт, каналов и газовых сетей. Поэтому мы будем настаивать на проведении массовых проверок на наличие договоров», — заявила Калинина.