В МЧС назвали причину факельного горения на газопроводе в Дагестане

Предварительной причиной крупного пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация газовой трубы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на трубе диаметром 1200 мм. После разгерметизации началось факельное горение, высота которого достигала 15 метров.

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Газопровод был перекрыт, а локализованный участок составил 29 километров. Инфраструктура принадлежит компании «Газпром Трансгаз Махачкала». По словам диспетчера предприятия, имеющегося запаса газа хватит на трое суток.

Пожар полностью ликвидировали в 22:40 по московскому времени. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, отметили в ГУ МЧС по республике.

Ранее в МЧС сообщили, что три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСПожарДагестан

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