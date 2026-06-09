В МЧС назвали причину факельного горения на газопроводе в Дагестане
Предварительной причиной крупного пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация газовой трубы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на трубе диаметром 1200 мм. После разгерметизации началось факельное горение, высота которого достигала 15 метров.
Газопровод был перекрыт, а локализованный участок составил 29 километров. Инфраструктура принадлежит компании «Газпром Трансгаз Махачкала». По словам диспетчера предприятия, имеющегося запаса газа хватит на трое суток.
Пожар полностью ликвидировали в 22:40 по московскому времени. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, отметили в ГУ МЧС по республике.
Ранее в МЧС сообщили, что три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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