В МЧС назвали причину факельного горения на газопроводе в Дагестане

Газопровод был перекрыт, а локализованный участок составил 29 километров. Инфраструктура принадлежит компании «Газпром Трансгаз Махачкала». По словам диспетчера предприятия, имеющегося запаса газа хватит на трое суток.

Пожар полностью ликвидировали в 22:40 по московскому времени. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, отметили в ГУ МЧС по республике.

Ранее в МЧС сообщили, что три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

