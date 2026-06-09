Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Дагестане
Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин в своем Telegram-канале.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, ЧП случилось между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах на газопроводе Моздок — Казимагомед. После взрывов возникло факельное горение высотой до 15 метров.
Глава республики подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. На место происшествия оперативно выехали силы и средства МЧС России, работают все экстренные службы. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей и объектов в районе ЧП.
Ранее сообщалось, что при пожаре в ангаре возле Финляндского вокзала в Петербурге погибли четыре человека, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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