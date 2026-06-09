Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Дагестане

Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин в своем Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, ЧП случилось между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах на газопроводе Моздок — Казимагомед. После взрывов возникло факельное горение высотой до 15 метров.