Нефтяная скважина загорелась в Грачевском районе
9 декабря 202007:31
Нефтяная скважина Таллинского месторождения-2 загорелась в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Один человек получил пострадал в ходе инцидента.
Отмечается, что возгорание произошло в пяти километрах от села Таллы Грачевского района.
По данным МЧС, угрозы населенным пунктам, расположенным рядом со скважиной, нет. На место происшествия выехали пожарные службы и сотрудники МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru