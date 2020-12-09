Нефтяная скважина загорелась в Грачевском районе

Нефтяная скважина Таллинского месторождения-2 загорелась в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Один человек получил пострадал в ходе инцидента.

Отмечается, что возгорание произошло в пяти километрах от села Таллы Грачевского района.

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам, расположенным рядом со скважиной, нет. На место происшествия выехали пожарные службы и сотрудники МЧС.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьНефтьПожарМЧС
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