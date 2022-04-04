В массовом ДТП на северо-востоке Москвы пострадал человек

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на северо-востоке страны, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Дорожный инцидент произошел на Северо-Восточной хорде по направлению в область. В Дептрансе рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда в направлении области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
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