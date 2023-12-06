В массовой драке на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека
6 декабря 202323:43
На Угрешской улице на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По предварительной информации, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве. Четыре участника потасовки получили травмы. Их направили в медицинское учреждение.
В отдел полиции доставили 20 человек. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
У петербургского «Лахта Центра» вечером 4 декабря произошла массовая драка. В полицию доставили 13 мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru