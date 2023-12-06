В массовой драке на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека

На Угрешской улице на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Полиция Москвы после массовой драки на стройке задержала 139 человек

По предварительной информации, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве. Четыре участника потасовки получили травмы. Их направили в медицинское учреждение.

В отдел полиции доставили 20 человек. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

У петербургского «Лахта Центра» вечером 4 декабря произошла массовая драка. В полицию доставили 13 мигрантов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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