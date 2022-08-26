В машине на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет
Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили в автомобиле в пункте пропуска Брест на границе Белоруссии и Польши, работают саперы. Об этом сообщает белорусский государственный погранкомитет.
Отмечается, что транспортное средство марки KIA было на российских регистрационных номерах, за рулем находился гражданин РФ.
«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", — говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Авто оперативно оцепили, на место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа, пишет RT. Специалисты проводят «необходимые мероприятия».
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