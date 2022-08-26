В машине на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили в автомобиле в пункте пропуска Брест на границе Белоруссии и Польши, работают саперы. Об этом сообщает белорусский государственный погранкомитет.

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Отмечается, что транспортное средство марки KIA было на российских регистрационных номерах, за рулем находился гражданин РФ.

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", — говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Авто оперативно оцепили, на место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа, пишет RT. Специалисты проводят «необходимые мероприятия».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Взрывное УстройствоГраницаБелоруссия
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