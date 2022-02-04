В Марокко четыре дня пытаются спасти мальчика, упавшего в колодец
Спасатели уже четыре дня пытаются спасти пятилетнего мальчика, упавшего в колодец в Марокко. Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в городе Таморот на севере страны. Отмечается, что мальчик перед падением играл возле колодца. Предполагается, что он упал примерно на 32 метра через узкое отверстие.
После нескольких дней копания до мальчика осталось всего три метра, но образовался риск оползня.
Несмотря на значительное падение, кадры с камеры, опущенной в колодец накануне, показали, что мальчик находится в сознании. Спасатели опустили кислородную маску, еду и воду в колодец, а также на месте находится медицинская бригада, готовая к осмотру мальчика. Вертолет также прибыл на место происшествия, чтобы отвезти его в больницу, как только он был извлечен из колодца.
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