В Мариуполе сообщили о провальной попытке атаки ВСУ

ВСУ предприняли провальную попытку атаковать Мариуполь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Представители администрации сообщили о применении против ВСУ системы противовоздушной обороны в Приморском районе. Войскам удалось сбить две украинские ракеты.

Уточняется, что жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее Министерство госбезопасности ДНР заявило о заброшенной в республику группе диверсантов из бойцов запрещенной в России террористической организации «Азов». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВСУМариупольПВО
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