В Мариуполе сообщили о провальной попытке атаки ВСУ

Представители администрации сообщили о применении против ВСУ системы противовоздушной обороны в Приморском районе. Войскам удалось сбить две украинские ракеты.

Уточняется, что жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее Министерство госбезопасности ДНР заявило о заброшенной в республику группе диверсантов из бойцов запрещенной в России террористической организации «Азов». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

