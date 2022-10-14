В Мариуполе сообщили о провальной попытке атаки ВСУ
ВСУ предприняли провальную попытку атаковать Мариуполь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Представители администрации сообщили о применении против ВСУ системы противовоздушной обороны в Приморском районе. Войскам удалось сбить две украинские ракеты.
Уточняется, что жертв и разрушений удалось избежать.
Ранее Министерство госбезопасности ДНР заявило о заброшенной в республику группе диверсантов из бойцов запрещенной в России террористической организации «Азов». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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