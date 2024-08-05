В Марий Эл трехлетний ребенок на машине сбил собственную мать
Трёхлетний ребёнок, забравшийся в салон автомобиля, сбил собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Марий Эл.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в деревне Алманово Горномарийского района. Здесь во время прогулки ребёнок залез в автомобиль Skoda, принадлежащий его отцу, и запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания.
«Женщина попыталась самостоятельно остановить машину, однако автомобиль совершил на неё наезд. Ребёнок не пострадал», - заключили в ведомстве.
Ранее в турецкой Аланье водитель мотоцикла сбил гражданку России и её дочь, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщает «Свободная пресса».
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