В Марий Эл трехлетний ребенок на машине сбил собственную мать

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в деревне Алманово Горномарийского района. Здесь во время прогулки ребёнок залез в автомобиль Skoda, принадлежащий его отцу, и запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания.

«Женщина попыталась самостоятельно остановить машину, однако автомобиль совершил на неё наезд. Ребёнок не пострадал», - заключили в ведомстве.

Ранее в турецкой Аланье водитель мотоцикла сбил гражданку России и её дочь, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщает «Свободная пресса».

