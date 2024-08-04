В Кузбассе пьяная сотрудница полиции сбила велосипедиста

Ракетная опасность объявлялась в Воронежской, Курской и Белгородской областях Economist: Украина уже получила 10 F-16 Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров Экс-министр природных ресурсов Оренбуржья арестован по делу о коррупции Объем рынка кинопроката в России с начала года вырос до 29 млрд рублей