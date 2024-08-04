В Кузбассе пьяная сотрудница полиции сбила велосипедиста
В городе Мариинске Кемеровской области находившаяся в состоянии алкогольного опьянения сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошел 3 августа около 21:00 по местному времени на улице Школьная. Передвигавшаяся на автомобиле пьяная сотрудница полиции сбила 73-летнего велосипедиста.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Ранее в турецкой Аланье мотоциклист сбил россиянку и ее дочь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru