В Кузбассе пьяная сотрудница полиции сбила велосипедиста

В городе Мариинске Кемеровской области находившаяся в состоянии алкогольного опьянения сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста, сообщило региональное управление Следственного комитета.

СМИ: Водитель сбил пенсионерку и врезался в магазин на северо-востоке Москвы

Инцидент произошел 3 августа около 21:00 по местному времени на улице Школьная. Передвигавшаяся на автомобиле пьяная сотрудница полиции сбила 73-летнего велосипедиста.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Ранее в турецкой Аланье мотоциклист сбил россиянку и ее дочь, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТППолицияКузбасс

Горячие новости

Все новости

партнеры