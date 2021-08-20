В Марий Эл из-за пожаров ввели режим ЧС
В Марий Эл из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев.
18 августа в регионе возник лесной пожар, который пока не удается локализовать. Существует угроза его распространения на поселки Студенка и Сосновый Бор и другие близлежащие населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5 километровой зоне от кромки горения, пишет РИА Новости.
А ранее на этой неделе лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей, расположенных на этой территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление МЧС.
Отмечается, что из поселка Шап были эвакуированы 136 человек, среди которых 84 ребенка. После эвакуации люди были размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле и в военном лагере «Авангард».
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