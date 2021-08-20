В Марий Эл из-за пожаров ввели режим ЧС

А ранее на этой неделе лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей, расположенных на этой территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Отмечается, что из поселка Шап были эвакуированы 136 человек, среди которых 84 ребенка. После эвакуации люди были размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле и в военном лагере «Авангард».



