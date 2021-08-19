Лесной пожар в Марий Эл перешел на жилые строения у пилорамы
19 августа 202120:17
Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на строения в поселке Студенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.
"Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять", - передает ТАСС слова представителя спасательных служб. Данных о пострадавших нет.
Площадь пожара еще не установлена, однако известно, что огонь захватил уже две постройки. Огонь усиливается и распространяется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru