Лесной пожар в Марий Эл перешел на жилые строения у пилорамы

Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на строения в поселке Студенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.



"Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять", - передает ТАСС слова представителя спасательных служб. Данных о пострадавших нет.

Площадь пожара еще не установлена, однако известно, что огонь захватил уже две постройки. Огонь усиливается и распространяется.

