В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом

Авария с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых машин произошла в Колпинском районе Санкт-Петербурга, есть пострадавшие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что ДТП произошло около 10 часов в районе поселка Усть-Ижора. Грузовик «МАЗ» столкнулся по касательной с автобусом, а тот задел несколько попутных авто.

«По предварительным данным... травмы различной степени тяжести (от легкой до средней) получили трое пассажиров автобуса», – рассказали в МВД.

После инцидента проводится проверка.

Ранее под Тюменью произошло двойное ДТП, большегруз врезался в автомобили МЧС и ДПС, работавшие на месте столкновения «ГАЗель Next» и автобуса Yutong. Погиб один человек.

