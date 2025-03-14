В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
Авария с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых машин произошла в Колпинском районе Санкт-Петербурга, есть пострадавшие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Отмечается, что ДТП произошло около 10 часов в районе поселка Усть-Ижора. Грузовик «МАЗ» столкнулся по касательной с автобусом, а тот задел несколько попутных авто.
«По предварительным данным... травмы различной степени тяжести (от легкой до средней) получили трое пассажиров автобуса», – рассказали в МВД.
После инцидента проводится проверка.
Ранее под Тюменью произошло двойное ДТП, большегруз врезался в автомобили МЧС и ДПС, работавшие на месте столкновения «ГАЗель Next» и автобуса Yutong. Погиб один человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru