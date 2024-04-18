В Кении потерпел крушение вертолет с главой сил обороны на борту

Уточняется, что инцидент произошёл в округе Элгейо-Мараквет, причина крушения пока не установлена.

«Президент Уильям Руто в настоящее время созывает экстренное заседание совета национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе западного побережья Крыма при выполнении планового полёта потерпел крушение вертолёт Ми-24, сообщает RT.

