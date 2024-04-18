В Кении потерпел крушение вертолет с главой сил обороны на борту
Вертолёт сил обороны Кении, на борту которого находились восемь человек, в том числе глава сил обороны Френсис Оголла, потерпел крушение на западе страны, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошёл в округе Элгейо-Мараквет, причина крушения пока не установлена.
«Президент Уильям Руто в настоящее время созывает экстренное заседание совета национальной безопасности», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России заявили, что в районе западного побережья Крыма при выполнении планового полёта потерпел крушение вертолёт Ми-24, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru