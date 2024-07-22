СМИ: Погибшая на квесте в Махачкале девушка вышла замуж за неделю до трагедии
Сгоревшая при пожаре на квесте в Махачкале девушка вышла замуж за неделю до трагедии. Об этом NEWS.ru рассказала её подруга.
Собеседница издания указала, что речь идёт о девушке, которую во время квеста приковали наручниками. По её словам, погибшая была её подругой и коллегой и она долго не решалась пойти.
«Она очень долго сомневалась, идти ей или нет. Она замуж только недавно вышла, на прошлой неделе... Она была там со своим мужем, он выжил», - рассказала подруга погибшей.
Ранее в Махачкале в квест-комнате вспыхнул пожар, погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц, которая была прикована к стулу, погибла на месте происшествия, вторая скончалась в больнице, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru