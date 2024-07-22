СМИ: Погибшая на квесте в Махачкале девушка вышла замуж за неделю до трагедии

Собеседница издания указала, что речь идёт о девушке, которую во время квеста приковали наручниками. По её словам, погибшая была её подругой и коллегой и она долго не решалась пойти.

«Она очень долго сомневалась, идти ей или нет. Она замуж только недавно вышла, на прошлой неделе... Она была там со своим мужем, он выжил», - рассказала подруга погибшей.

Ранее в Махачкале в квест-комнате вспыхнул пожар, погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц, которая была прикована к стулу, погибла на месте происшествия, вторая скончалась в больнице, сообщает 360.ru.

