Устроивший взрыв в здании суда в Киеве погиб

Устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева подсудимый Игорь Гуменюк погиб. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам главы МВД, мужчина совершил самоубийство.

В ходе штурма помещения ранены двое бойцов Корпуса оперативно-внезапного действия. Их жизни спасли щиты, уточнил министр.

Взрыв в Шевченковском суде Киева прогремел около 17:20 по местному времени. Сообщается, что мужчина взорвал три гранаты и выхватил у сотрудника правоохранительных органов пистолет. Информация о захвате заложника не подтвердилась.

Гуменюк обвинялся в теракте у здания Верховной рады в 2015 году, передает «Радиоточка НСН».

