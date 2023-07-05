Устроивший взрыв в здании суда в Киеве погиб
Устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева подсудимый Игорь Гуменюк погиб. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игоря Клименко.
По словам главы МВД, мужчина совершил самоубийство.
В ходе штурма помещения ранены двое бойцов Корпуса оперативно-внезапного действия. Их жизни спасли щиты, уточнил министр.
Взрыв в Шевченковском суде Киева прогремел около 17:20 по местному времени. Сообщается, что мужчина взорвал три гранаты и выхватил у сотрудника правоохранительных органов пистолет. Информация о захвате заложника не подтвердилась.
Гуменюк обвинялся в теракте у здания Верховной рады в 2015 году, передает «Радиоточка НСН».
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