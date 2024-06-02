В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека

По данным ведомства, виновником инцидента стал 21-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Гранта». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГA3 3302-02».

На месте скончались водитель «Гранты» и два пассажира. Одного человека доставили в центральную больницу Бабаюртовского района.

Накануне на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Пострадали три человека, сообщает «Радиоточка НСН».

