В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека
В Бабаюртовском районе Дагестана три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии со свадебным кортежем, пишет ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.
По данным ведомства, виновником инцидента стал 21-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Гранта». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГA3 3302-02».
На месте скончались водитель «Гранты» и два пассажира. Одного человека доставили в центральную больницу Бабаюртовского района.
Накануне на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Пострадали три человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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